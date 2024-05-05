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Premier Lig'de Liverpool, Tottenham'ı 4-2 yendi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Premier Lig'de Liverpool, Tottenham'ı 4-2 yendi

İstanbul

Ligde geride kalan 2 haftada puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Muhammed Salah, 45. dakikada Andrew Robertson, 50. dakikada Cody Gakpo ve 59. dakikada Harvey Elliott attı.

Üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan Tottenham'ın golleri ise 72. dakikada Richarlison ile 77. dakikada Heung-min Son'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 78'e çıkarırken, Tottenham 60 puanda kaldı.

Chelsea, derbiyi farklı kazandı

Londra derbisinde West Ham'ı ağırlayan Chelsea, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Cole Palmer, 30. dakikada Conor Gallagher, 36. dakikada Chukwunonso Madueke, 48 ve 80. dakikalarda Nicolas Jackson attı.

Bu sonuçla Chelsea 54 puana yükselirken, West Ham 49 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Aston Villa ise deplasmanda Brighton Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.

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