Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenen Konyaaltı Belediyespor, kupayı kazandı.
Ankara
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende final maçının en iyi oyuncusu seçilen Konyaaltı Belediyespor'un kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'a en iyi oyuncu ödülü takdim edildi.
Kupa töreninde, Armada Praxis Yalıkavak'a oyuncularına ikincilik madalyalarını, 2023-2024 sezonu HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor oyuncularına da şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.
Kupayı kaldıran Konyaaltı Belediyesporlu oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Armada Praxis Yalıkavak'ı mağlup ederek kupaya uzanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 4'lü finalde mücadele eden tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, heyecan dolu turnuvadan dolayı teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.