Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,302.25
ETH/USDT
3,137.80
BTC/USDT
63,966.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenen Konyaaltı Belediyespor, kupayı kazandı.

Fatih Çakmak, Muhammed Boztepe  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende final maçının en iyi oyuncusu seçilen Konyaaltı Belediyespor'un kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'a en iyi oyuncu ödülü takdim edildi.

Kupa töreninde, Armada Praxis Yalıkavak'a oyuncularına ikincilik madalyalarını, 2023-2024 sezonu HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor oyuncularına da şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Kupayı kaldıran Konyaaltı Belediyesporlu oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Armada Praxis Yalıkavak'ı mağlup ederek kupaya uzanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 4'lü finalde mücadele eden tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, heyecan dolu turnuvadan dolayı teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te bir kadın otomobiliyle oğlunun kullandığı motosiklete çarptı
DMM, SGK Başkanı Kaya hakkındaki maaş ve makam aracı iddialarını yalanladı
Büyükelçi Paçacı, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’i 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım

Benzer haberler

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı

Hentbolda 16 yaş altı milli takımına seçilen Vanlı kızların hedefi Avrupa Şampiyonası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet