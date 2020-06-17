Premier Lig 'sessiz' başladı
İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.
Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potası için oynayan Sheffield United'ı konuk etti.
Ligde koronavirüs sebebiyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.
Bu sonuçla Aston Villa puanını 26'ya, Sheffield United ise 44'e çıkardı.
Çalışmayan gol çizgisi teknolojisi Sheffield United'ı 2 puandan etti
İngiltere Premier Lig'de oynanan Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisinin çalışmaması tartışmalara yol açtı.
Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçın 43. dakikasında Sheffield United'ın lehine gelişen atakta topun çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmedi.
Pozisyon sonrası futbolcular hakeme itiraz etse de gol çizgisi teknolojisinin bozulması üzerine konuk ekibin çizgiyi geçen topu gol değeri kazanmadı.
Premier Lig'in gol çizgisi teknoloji sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.