Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig 'sessiz' başladı

İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

Berad Büyük   | 17.06.2020
Premier Lig 'sessiz' başladı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potası için oynayan Sheffield United'ı konuk etti.

Ligde koronavirüs sebebiyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 26'ya, Sheffield United ise 44'e çıkardı.

Çalışmayan gol çizgisi teknolojisi Sheffield United'ı 2 puandan etti

İngiltere Premier Lig'de oynanan Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisinin çalışmaması tartışmalara yol açtı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçın 43. dakikasında Sheffield United'ın lehine gelişen atakta topun çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmedi.

Pozisyon sonrası futbolcular hakeme itiraz etse de gol çizgisi teknolojisinin bozulması üzerine konuk ekibin çizgiyi geçen topu gol değeri kazanmadı.

Premier Lig'in gol çizgisi teknoloji sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Benzer haberler

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı

Premier Lig 'sessiz' başladı

Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3,5 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3,5 milyonu aştı