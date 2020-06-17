Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

LaLiga'da Real Valladolid ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) forma giyen milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'ı karşı karşıya getiren Real Valladolid-Celta Vigo maçı 0-0 berabere bitti.

Şenhan Bolelli   | 17.06.2020
LaLiga'da Real Valladolid ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı

Madrid

LaLiga'nın 29. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, Okay Yokuşlu'nun oynadığı Celta Vigo'yu ağırladı.

Türk futbolcular takımlarında ilk 11'de sahaya çıkarak, karşılaşma sonuna kadar oyunda kaldı.

Okay, maçın 31. dakikasında rakibine yaptığı faulde sarı kart gördü.

Sahadan çıkan beraberlik sonrasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Valladolid 33 puanda, Celta Vigo ise 27 puanda kaldı.

LaLiga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Benzer haberler

LaLiga'da Real Valladolid ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı

LaLiga'da Real Valladolid ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı

Enes Ünal gol attı, Real Valladolid kazandı

Okay Yokuşlu: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı