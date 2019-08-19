Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda
ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar elemelerinde 1. tur maçına çıkan milli sporcu Pemra Özgen, Rumen Irina-Camelia Begu'ya 2-0 yenildi.
Istanbul
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 183. basamakta bulunan 33 yaşındaki milli sporcu Pemra Özgen, dünya 92 numarası 28 yaşındaki Irina-Camelia Begu ile karşılaştı.
Rakibine 1 saat 13 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Pemra, New York'ta düzenlenen turnuvaya ilk turda veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.