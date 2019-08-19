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Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar elemelerinde 1. tur maçına çıkan milli sporcu Pemra Özgen, Rumen Irina-Camelia Begu'ya 2-0 yenildi.

Berad Büyük   | 19.08.2019
Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda

Istanbul

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 183. basamakta bulunan 33 yaşındaki milli sporcu Pemra Özgen, dünya 92 numarası 28 yaşındaki Irina-Camelia Begu ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 13 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Pemra, New York'ta düzenlenen turnuvaya ilk turda veda etti.

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