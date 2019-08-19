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Spor, Futbol

Alper Potuk'un ücretinde indirime gidildi

Fenerbahçe, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un ücretini, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirdi.

Ercan Doğan   | 19.08.2019
Alper Potuk'un ücretinde indirime gidildi

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un ücretinde, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 oranında indirime gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşuluyla, ücretinde kendi isteği ile yüzde 40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Alper Potuk'un kararıyla ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı Ali Koç, 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdiğini belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Bir oyuncunun, sözleşme süresi aynı kalarak daha önce yapılmış olan sözleşmesinde yüzde 40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur.'"

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli ise bugüne kadar çalıştığı kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını vurgulayarak, "Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken, tüm alacaklarından yüzde 40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Potuk: Fenerbahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır

Alper Potuk ise Instagram hesabından paylaşımda bulunan Alper Potuk, "Fenerbahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Bundan sonra birlik olma zamanı. Tüm takım arkadaşlarımla bu sene çubuklunun başarısı için son ana kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte, omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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