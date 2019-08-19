Fenerbahçe'den sezona bol gollü başlangıç

İstanbul
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.
5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.
7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.
20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
52. dakikada orta sahanın solundan aldığı uzun topla ceza sahasına giren Pawlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
64. dakikada Rodrigues, Gazişehir Gaziantep savunmasının arkasına gönderdiği pasta topu Moses'la buluşturmak istedi. Kalesini zamanında terk ederek ceza sahası dışına çıkan Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.
74. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Kruse'nin ara pasıyla sol çizgide topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Bu noktada müsait pozisyonda bulunan Dirar, topu boş kaleye gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Daha sonra hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesiyle gol kararı verdi: 4-0.
85. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Günay Güvenç zorlukla çeldi. Dönen topa kayarak vuran Muric'in şutunda, Günay bir kez daha gole engel oldu. Gazişehir Gaziantep savunması pozisyonun devamında meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
88. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Kruse'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, çapraz pozisyonda olmasına rağmen düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu: 5-0.
90. dakikada Dirar'ın soldan içeriye çevirdiği top Gazişehir Gaziantep savunmasından sekerek direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
Fenerbahçe, mücadeleyi 5-0 kazandı.
Fenerbahçe, 123 hafta sonra zirvede
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek, 123 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-lacivertliler, aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezon sonra zirveye tekrar yerleşti.
35 maç sonra 5 gol
Fenerbahçe, Süper Lig'de 35 maç sonra ilk kez 5 gol birden attı.
Geride kalan sezon rakip filelere en fazla 3 gol atan sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonun 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 yenmişti. Fenerbahçe, 35 maç sonra ligde hem ilk kez 5 gol attı hem de en farklı galibiyetini aldı.
Yaklaşık 3 yıl sonra Kadıköy'de 5 fark
Fenerbahçe, seyircisi önünde yaklaşık 3 yıl sonra bir lig maçında 5 farklı kazandı.
Seyircisi önünde son olarak 30 Ekim 2015'te Kardemir Karabükspor'u 5 farkla (5-0) yenen Fenerbahçe, aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından taraftarına 5 farklı galibiyet yaşattı
23 dakikada 3 penaltı
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk 23 dakikasında 3 penaltı kazandı.
Hakem Arda Kardeşler, karşılaşmanın 5'inci, 12'nci ve 23'üncü dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine beyaz noktayı gösterdi. Maçın 3. penaltı kararını ise Arda Kardeşler, VAR yardımıyla verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Morais'in topa eliyle müdahale ettiği pozisyonu ekrandan izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.
İlk 23 dakikada 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, bunların ikisini gole çevirdi.
Tolga Ciğerci, 488 gün sonra
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, 488 gün sonra sahalara döndü.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiç oynayamayan Tolga, son olarak Galatasaray'da forma giyerken 18 Nisan 2018'de resmi maça kupada Akhisarspor karşısında çıkmıştı.
Tolga, maçın 74. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girerek forma hasretini dindirdi.
Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk maçta ilk gol
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu ilk maçta golünü attı.
Geçen sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan ve sadece bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda forma şansı bulan genç oyuncu, Süper Lig'deki kariyerine golle başladı.
Maçın 77. dakikasında Victor Moses'ın yerine oyuna giren Ferdi, 88. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.
Emre Belözoğlu, golle döndü
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye bin 542 gün sonra golle döndü.
30 Mayıs 2015'ten sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giyen Emre, 24. dakikada penaltıdan takımının 3. golünü attı.
Ayrıca atılan ikinci golün pasını veren ve takımına bir de penaltı kazandıran Emre, performansıyla beğeni topladı.
Dirar'ın golü VAR'la geldi
Fenerbahçe'nin 4. golü VAR uyarısıyla geçerli oldu.
Moses'in pasında Nabil Dirar'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle önce iptal edildi. VAR incelemesi sonrası Moses'in ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.
Moses bir attı, bir kaçırdı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu, karşılaşmada kullandığı iki penaltı vuruşundan birini gole çevirirken, diğerini kaçırdı.
Maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Moses'ın 13. dakikada kullandığı penaltıyı ise kaleci Günay Güvenç kurtardı.
Taraftarlar futbolcuları bırakmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, uzun bir süre sonra gelen farklı galibiyetin sevincini futbolcularla yaşadı.
Oyuncuların soyunma odasına gitmesine izin vermeyen ve tribüne çağıran taraftarlar, liderliği tezahüratlarla kutladı.
Kadıköy'de 13 maçlık seri
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi.
Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.
Kadıköy'de açılışı yine iyi yaptı
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazandı.
Kadıköy'deki açılış maçlarındaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda İstanbulspor karşısında 3-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 7 maçı da kazanmayı bildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.