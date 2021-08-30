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Ozan Kabak yeniden Premier Lig'de

Norwich City, 21 yaşındaki futbolcuyu Schalke 04'ten sezon sonuna kadar kiraladı.

Yunus Kaymaz   | 30.08.2021
Ozan Kabak yeniden Premier Lig'de

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Kulübün internet sitesine konuşan milli futbolcu, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı ve puanlar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktörle konuştum, projesinden ve anlattıklarından çok etkilendim. Ona ve projesine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan Ozan, "Bundan çok keyif aldım. Tekrar oynamak istiyorum ve bunun için buradayım. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve kazanmak için çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'un geçen sezon şubat ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu, lig ve Avrupa kulvarında 13 maçta forma giymişti.

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