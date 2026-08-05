Fenerbahçe, avantaj elde etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

[1/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (37) rakibiyle mücadele etti. [2/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [3/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [4/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [5/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [6/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi. [7/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi. [8/15] UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (9) rakibi Daniil Khudyakov (53) ile mücadele etti. [9/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) rakibiyle mücadele etti. [10/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (37) rakibiyle mücadele etti. [11/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusuMatteo Guendouzi (6) rakibiyle mücadele etti. [12/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusuMatteo Guendouzi (6) rakibiyle mücadele etti. [13/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusuMatteo Guendouzi (6) rakibiyle mücadele etti. [14/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (sağda) rakibiyle mücadele etti. [15/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sturm Graz'ın kalecisi Daniil Khudyakov (solda) karşılaşmada mücadele etti. × [1/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (37) rakibiyle mücadele etti. [2/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [3/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [4/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [5/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [6/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi. [7/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi. [8/15] UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (9) rakibi Daniil Khudyakov (53) ile mücadele etti. [9/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) rakibiyle mücadele etti. [10/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (37) rakibiyle mücadele etti. [11/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusuMatteo Guendouzi (6) rakibiyle mücadele etti. [12/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusuMatteo Guendouzi (6) rakibiyle mücadele etti. [13/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusuMatteo Guendouzi (6) rakibiyle mücadele etti. [14/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (sağda) rakibiyle mücadele etti. [15/15] UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sturm Graz'ın kalecisi Daniil Khudyakov (solda) karşılaşmada mücadele etti.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.

59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Asensio ve Greenwood, verkaçlarla ceza sahası içine girdi. Greenwood'un önünde kalan topa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

60. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in dokunuşunda kaleciden seken top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun boş kaleye şutunda savunmadan seken top tekrar Kerem'e geldi. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

67. dakikada Asensio'nun savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Asensio, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Skriniar'ın kafa vuruşunun ardından son dokunuşu Talisca yaparken kaleci Khudiakov, gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan ve ceza alanına giren Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Talisca'nın müdahale edemediği top, penaltı noktasının sağındaki İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Greenwood golle tanıştı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Gornik Zabrze karşısında 2 maçta da sonradan oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez ilk 11'de görev aldığı Sturm Graz müsabakasının 45. dakikasında şık bir gole imza attı.

Greenwood, gösterdiği performansla taraftardan tam not alırken 68. dakikada yerini Fred Rodrigues'e bıraktı.

Talisca gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Talisca, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

Bu sezon Gornik Zabrze ile oynanan ilk 2 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başaran Talisca, 3. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu.

Oosterwolde devam edemedi

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 28. dakikasında rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, müsabakaya devam edemedi.

Oosterwolde, 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.

Bakan Bak, maçı tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Sturm Graz maçını tribünden takip etti.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Fabio Ingolitsch: Fenerbahçe, güçlü oyuncularıyla sonuca gitmesini bildi

Sturm Graz teknik direktörü Fabio Ingolitsch, sarı-lacivertlilerin etkili oyuncularına karşı koyamadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı burada oynamak kolay değildi. Fenerbahçe, güçlü oyuncularıyla sonuca gitmesini bildi. İlk yarıda yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarıda değiştirmeyi planladık fakat planladığımız şekilde olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik ve maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında zorlu bir atmosfer olduğunu aktaran Ingolitsch, şunları kaydetti:

“İkinci karşılaşmada ev sahibi olarak kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de seyircinin ve kendi sahamızın verdiği avantajlarla mümkünse ilk yarıyı önde bitirip daha sonra ikinci golü bulup turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Talisca'yı durdurmak kolay değil. Etkili bir oyuncu, her ne kadar önlem alsak da onu durdurmak için konsantrasyonunu bozmak için bu bir derece etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini ve oyunculuğunu gösteriyor. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için böyle bir oyuncuyu durdurmak zordur.”

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal: “Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum”

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Ekip olarak bu maça iyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Antrenmanlarda kendi oyunumuzu oynamamız için her geçen gün daha iyi uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Neyi çalıştıysak oyuncuların bunu sahada ortaya koyması, bu şekilde maçı kazanmamız bizleri çok memnun etti. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu akşam 2-0 kazandık 3 ya da 4 olabilirdi ve neredeyse hiç pozisyon vermedik." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi seviyesinin zor olduğunu ve ikinci maçta aynı ciddiyetle sahada olacaklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Rövanşa 0-0 gibi giderek iyi futbolla bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımıza maçın başından sonuna kadar desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Gelişiyoruz, daha yolumuz var. Oyuncularım istekli, yapacaklarımızı görebiliyorum. Oyuncularımla gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Dün gece özel bir toplantı yaptık. Oyuncularımın geri bildirimleri oldu. Kendileriyle konuştuk ne düşünüyorlar, bu oyun nereye gidiyorlar diye. Güzel geri bildirimleri oldu. Oyunumuzla ilgili toplantılar yaptık. Bunların adım adım ortaya çıkması bizi mutlu ediyor."

Kartal, Greenwood ve Kante'nin performansına ilişkin şöyle konuştu:

"Greenwood'un kalitesini tartışmaya gerek yok. Bu konuda başkanımıza yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu transfer büyük mücadeleyle gerçekleşti. Kendisi çok çalışıyor ne söylersek hepsini yerine getiriyor ve çok alçakgönüllü. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Bir dahaki maçta tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım ilerliyoruz. 1 hafta sonra yüzde yüze yakın hazır olacağını düşünüyorum. Kante yeni geldi ama kısa zaman da olsa akıllı bir oyuncu. Çalışmayı seven bir oyuncu, o pozisyonu nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük. Bu rakibe göre kendisine görev verdik. Yüzde yüz hazır olduğunu söyledi. Bunu antrenmanda bize gösterdiği için kendisine ilk 11'de şans verdik. Onun da gelişime ihtiyacı var, yükseleceğini düşünüyorum."

Sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin durumunu yarın öğreneceklerini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kerem bizim için çok önemli oyuncu. İlk devre birkaç top kaybı yaptı iyi niyetiyle. Devre arası kendisiyle konuştum. Biraz daha topa sahip olman lazım, orta sahaya baskılarda yardım etmen lazım dedim. Çok çizgide kalıyorsun dedim. İkinci yarı bunları yaptı. Özverili mücadele etti. Onu da tebrik ederim."