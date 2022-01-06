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Nadal, vizesi iptal edilen Djokovic'i sorumlu tuttu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'in "istemesi halinde" sorunsuz bir şekilde Avustralya Açık'ta mücadele edebileceğini söyledi.

Yunus Kaymaz   | 06.01.2022
Nadal, vizesi iptal edilen Djokovic'i sorumlu tuttu

İstanbul

Dünya klasmanında 6. sırada yer alan Nadal, ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için Avustralya vizesi iptal edilen ve mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen dünya 1 numarası Djokovic'in durumunu değerlendirdi.

Djokovic için üzüldüğünü belirten Nadal, "Bence isteseydi Avustralya Açık'ta sorunsuz bir şekilde oynardı. Herkes kendi kararını vermekte özgür ama bunun da bazı sonuçları var. Elbette yaşananlardan hoşlanmıyorum. Ancak Djokovic aylar öncesinden katılım koşullarını biliyordu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Novak Djokovic'in, turnuva organizatörlerinden özel izin alması Avustralya'da yoğun tepkilere neden olmuştu.

Avustralya Açık, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde düzenlenecek.

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