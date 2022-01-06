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Spor, Futbol

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süha Gür   | 06.01.2022
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

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