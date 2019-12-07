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Mustafa Denizli İran ekibi Traktör'den ayrıldı

Teknik direktör Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı Traktör ile yollarını ayırdı.

Ahmet Dursun,Murat Keleş   | 07.12.2019
Mustafa Denizli İran ekibi Traktör'den ayrıldı

İstanbul

Teknik direktör Mustafa Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör ile yollarını ayırdı.

Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Traktör ekibindeki görevini bıraktığını ve İran'da yaşanan olayların bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

Son dönemde meydana gelen olayların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, bazı maçlarını oynayamadıklarını ve zaman zaman takım otobüsünde yatmak zorunda kaldıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil. Rakiplerimize göre 2 maçımız eksik. Gösterilerden dolayı yapamadığımız maçları oynayıp kazansaydık, ligde ikinci sıraya kadar çıkardık." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. İki maçı eksik Traktör, zirvenin 7 puan gerisinde 8. durumda bulunuyor.

Öte yandan, Traktör Kulübü İletişim ve Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin yerine geçici olarak Ehad Şeyh Lari getirildi.


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