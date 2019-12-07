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THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas

Fenerbahçe Beko forması giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 07.12.2019
THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas

Istanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloukas, Fenerbahçe Beko'nun Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 107-102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 10 asistle "double-double" yapan Yunan oyun kurucu, ayrıca 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Sloukas'ı 37 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve 33 verimlilik puanıyla Panathinaikos'tan Tyrese Rice izledi.

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