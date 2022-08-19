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MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avusturya'da düzenlenecek sezonun 13. etabıyla devam edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 19.08.2022
MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

İstanbul

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 21 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 4, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 180 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 158

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 131

4. Enea Bastianini (İtalya): 118

5. Johann Zarco (Fransa): 114

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