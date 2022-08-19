Dolar
18.10
Euro
18.26
Altın
1,753.84
ETH/USDT
1,742.80
BTC/USDT
21,899.00
BIST 100
3,040.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılıyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Mutlu Demirtaştan   | 19.08.2022
Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Istanbul

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'dan mısır taşıyan "Fulmar S" isimli gemi İzmir Alsancak Limanı'na geldi
Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım
Karadağ'da hükümet için 'güvensizlik oylaması' çanları çalıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı 10 maçla tamamlandı

Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü

"İstanbul'daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz"

"İstanbul'daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz"
Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu
Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: Takım olarak iyi mücadele edip Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz

Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: Takım olarak iyi mücadele edip Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet