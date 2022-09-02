Dolar
18.22
Euro
18.21
Altın
1,703.85
ETH/USDT
1,594.10
BTC/USDT
20,090.00
BIST 100
3,175.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. -VTR
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, San Marino'da düzenlenecek sezonun 14. etabıyla devam edecek.

Yunus Kaymaz   | 02.09.2022
MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek

İstanbul

İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 5, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 200 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 168

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 156

4. Johann Zarco (Fransa): 125

5. Jack Miller (Avustralya): 123

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alımı yapacak
ALES sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz
1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Bakan Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuştu: Farklı birtakım enerji verimliliği politikalarına ihtiyaç var

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek

MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek

MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet