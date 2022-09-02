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Nadal, ABD Açık'ta üçüncü turda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın erkekler 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, üçüncü tura yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 02.09.2022
Nadal, ABD Açık'ta üçüncü turda Fotoğraf: Lev Radin/AA

İstanbul

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süre kortlardan uzak kalan 36 yaşındaki Nadal, erkekler dünya sıralamasının 60. basamağındaki İtalyan Fabio Fognini ile karşılaştı.

ABD Açık'ta 5. şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-4, 6-2, 6-1 kazanarak tur atladı. Nadal, üçüncü turda Fransız Richard Gasquet ile eşleşti.

Klasmanın 73 numarası Belarus Ilya Ivashka, 8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 6-4, 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.

17 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dmitrov, ABD'li Brandon Nakashima'ya 3-0 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda ederken, 14 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile 19 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov üçüncü tur biletini aldı.

Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Estonyalı Kaia Kanepi'yi 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etti.

Belinda Bencic (13) ve 2016 finalisti Karolina Pliskova (22) da turnuvada üçüncü tura adını yazdırdı.

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