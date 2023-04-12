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Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle MotoGP Amerika Grand Prix'sinde yarışamayacak

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, elindeki sakatlık nedeniyle Arjantin'den sonra Amerika Grand Prix'sine katılamayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle MotoGP Amerika Grand Prix'sinde yarışamayacak

Ankara

Repsol Honda Takımı'ndan yapılan açıklamada, Marquez'in el baş parmağındaki kırıkla ilgili gerçekleştirilen tetkikler sonucu iyileşme sürecinin devam ettiği, bu sebeple 30 yaşındaki sporcunun ABD'deki yarışta riske edilmeyeceği belirtildi.

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez ile CryptoDATA RNF takımından Miguel Oliveira, sezonun ilk ayağı Portekiz Grand Prix'sinde yaşadıkları çarpışma sonucu sakatlanarak Arjantin'de piste çıkamamıştı.

Öte yandan Ducati Lenovo takımı da sürücüleri Enea Bastianini'nin Amerika Grand Prix'sine katılamayacağını duyurdu.

Geçen sezon şampiyonayı 3. sırada bitiren İtalyan motosikletçi Bastianini, Portekiz Grand Prix'sindeki sprint yarışında meydana gelen kazada sağ köprücük kemiği kırıldığından beri yarışamıyor.

MotoGP Amerika Grand Prix'si, 16 Nisan Pazar günü TSİ 22.00'de ABD'nin Austin kentinde yapılacak.

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