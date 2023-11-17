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MotoGP'de heyecan, Katar'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Katar'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 19. yarışıyla sürecek.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
MotoGP'de heyecan, Katar'da devam edecek

Ankara

Ed-Daayin kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 15.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 20.00'de başlayacak. 22 turluk yarış ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider Francesco Bagnaia ile ikinci Jorge Martin arasında sezonun son iki yarışına girilirken 14 puan fark bulunuyor.

Şampiyonada, Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Martin (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol), Johann Zarco (Prima Paramac) ve Enea Bastianini (Ducati Lenovo) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar klasmanında ilk beşte yer alan isimler şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 412 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 398

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 323

4. Brad Binder (Güney Afrika): 254

5. Johann Zarco (Fransa): 200

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