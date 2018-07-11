Milli yüzücüler Malta yolcusu

ANKARA

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, Malta'nın ev sahipliğinde organize edilecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Temmuz tarihlerinde Sliema kasabasında organize edilecek şampiyonada Türkiye, 10 sporcudan oluşan kadrosuyla mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Batuhan Ecrin Pınar, Yağız Efe Arı, Süha Özaşır, Sudenas Çakmak, Cankat Sucan, Yakut Ayşe Yaprak, Aleyna Nur Sungur, Mustafa Kemer, Duru Tanrıverdi, Metehan Altuntop.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş