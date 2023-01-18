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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen J300 Traralgon Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Muhammed Boztepe   | 18.01.2023
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık Gençler'de mücadele edecek Melisa Ercan, J300 Traralgon Turnuvası'na katıldı.

Finalde, ITF gençler 23 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Melisa Ercan, organizasyonu şampiyon tamamladı.

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