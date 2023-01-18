Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen J300 Traralgon Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık Gençler'de mücadele edecek Melisa Ercan, J300 Traralgon Turnuvası'na katıldı.
Finalde, ITF gençler 23 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Melisa Ercan, organizasyonu şampiyon tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.