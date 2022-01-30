Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,791.83
ETH/USDT
2,621.00
BTC/USDT
37,928.00
BIST 100
1,983.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Rafa Nadal Academy World Tennis Tour'da ikinci oldu.

Muhammed Boztepe   | 30.01.2022
Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz, finalde ev sahibi ülkeden Yvonne Cavalle-Reimers'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Hızlı bulaşan Omicron yeterli bağışıklık sağlamıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

İspanya'da nüfusun azalması sorunu tarihi kentleri ve kırsal yaşamı tehdit ediyor

İspanya'da nüfusun azalması sorunu tarihi kentleri ve kırsal yaşamı tehdit ediyor
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı

İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti