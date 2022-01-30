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Milli atletler Fransa'da başarılı dereceler elde etti

Salon sezonunda dünya şampiyonasına hazırlanan milli atletler, Fransa'daki yarışmalarda mücadele etti.

Muhammed Boztepe   | 30.01.2022
Milli atletler Fransa'da başarılı dereceler elde etti

Ankara

​​​​​​​Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atletler, Nantes ve Ville kentlerindeki iki ayrı yarışmada mücadele etti.

Ville'de Kayhan Özer, 60 metre yarışının finalinde 6,68'lik derecesiyle, Muammer Demir de uzun atlamada 7,04'lük derecesiyle birinci oldu.

Ville'deki Salon Yürüyüş Yarışmalarında ise Şahin Şenoduncu 20,16,78'lik derecesiyle 5 bin metre yürüyüşü üçüncü sırada bitirirken, Evin Demir, 16,27,85 ile 3 bin metrede 11. sırada kaldı.

Nantes'ta yapılan Uluslararası Salon Yarışması'nda ise Mikdat Sevler 60 metre engellide finalde 7,81 koşarak üçüncü oldu. Sırıkla atmada yarışan Buse Arıkazan ise 4,08'lik atlayışıyla ikinciliği elde etti.

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