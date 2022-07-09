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Milli satranççı Işık Can, Fransa'daki şampiyonada 2. oldu

Uluslararası Usta (IM) unvanına milli santranççı Işık Can, Fransa'da düzenlenen Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda 1. sıradaki sporcuyla aynı puanı alarak 2. oldu.

Fatih Çakmak   | 09.07.2022
Milli satranççı Işık Can, Fransa'daki şampiyonada 2. oldu

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Korsika Adası'nda düzenlenen 5'i Büyük Usta (GM), 14'ü Uluslararası Usta (IM) olmak üzere toplam 122 sporcunun yarıştığı 7. Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda sporcumuz Işık Can 1. ile eş puanda 2. olmayı başardı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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