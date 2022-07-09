Milli satranççı Işık Can, Fransa'daki şampiyonada 2. oldu
Uluslararası Usta (IM) unvanına milli santranççı Işık Can, Fransa'da düzenlenen Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda 1. sıradaki sporcuyla aynı puanı alarak 2. oldu.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Korsika Adası'nda düzenlenen 5'i Büyük Usta (GM), 14'ü Uluslararası Usta (IM) olmak üzere toplam 122 sporcunun yarıştığı 7. Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda sporcumuz Işık Can 1. ile eş puanda 2. olmayı başardı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.