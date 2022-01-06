Dolar
13.83
Euro
15.65
Altın
1,788.78
ETH/USDT
3,428.00
BTC/USDT
43,137.00
BIST 100
2,007.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev

Avrupa Okçuluk Federasyonu, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü sporcu temsilcisi seçti.

Musa Samur   | 06.01.2022
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Ankara

Milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerle kariyerimde çok değerli yeri olan, dönüm noktası diyebileceğim bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sporcu temsilcisi seçilen ilk Türk okçu olmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel okçular ile Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu arasında bir nevi köprü kuracağını kaydeden Yasemin Ecem, "Meslektaşlarımın seslerini ve deneyimlerini paylaşmalarına destek verecek, okçuluk sporunun geleceğini şekillendiren kararların bir parçası olacak olmak gerçekten heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldı
Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edildi
KKTC'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez bini aştı
Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı

Benzer haberler

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev

Türkiye, Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda hedefi 12'den vurmak istiyor

Türk okçuluğunun altın yılı