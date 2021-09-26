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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta birinci oldu.

Fatih Çakmak   | 26.09.2021
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da birinci oldu

Ankara

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'daki Jerez Pisti'nde ilk yarış için piste çıktı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçerek, podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi.

Şampiyonada genel klasmanda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 424 puanla liderliğini korurken, 418 puanla Jonathan Rea ikinci sırada, 355 puanla Scott Redding de üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonada bugün TSİ 15.00'te ikinci yarış start alacak.

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