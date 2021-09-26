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Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

Süha Gür   | 26.09.2021
Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

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