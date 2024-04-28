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Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu

Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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