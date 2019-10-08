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Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi

İtalyan kulübü Milan, 4 ay önce sözleşme imzaladığı teknik direktör Giampaolo ile yollarını ayırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.10.2019
Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi

Ankara

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Milan, teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi.

Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Milan'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo'ya kesildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.

Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.

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