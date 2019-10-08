Euro
6.40
Dolar
5.84
BIST 100
101,859.30
Altın
1,504.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de izin bitti

Fenerbahçe, üç günlük iznin ardından Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Erkan Tiryaki   | 08.10.2019
Fenerbahçe'de izin bitti

Istanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı belirtildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'de izin bitti

Fenerbahçe'de izin bitti

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'den sezona 'centilmen' başlangıç

Konyaspor 'tarihi tekerrür ettirmek' istiyor

Konyaspor 'tarihi tekerrür ettirmek' istiyor
Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti
'Şampiyon olacağımıza inanıyoruz'

'Şampiyon olacağımıza inanıyoruz'