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Spor, Basketbol

Darüşşafaka Tekfen evinde kazandı

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi 72-65 yendi.

Metin Arslancan   | 08.10.2019
Darüşşafaka Tekfen evinde kazandı Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

İstanbul

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip ise ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya takımlar pota altından bulduğu basketlerle başlarken 3. dakika 4-4'lük eşitlikle geçildi. Dengeli devam eden mücadelede çeyreğin ortalarında iki ekip de dış atış isabetleriyle skor üretti. Lamb'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Nanterre 92 karşısında birinci periyodu 23-13 önde kapattı.

Fransız temsilcisine ribauntlarda üstünlük kuran yeşil-siyahlılar, Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste kullandığı serbest atışlarda isabetleriyle farkı korudu: 36-26. Üç sayı çizgisinin gerisinden ikinci çeyrekte iyi bir görüntü çizen Nanterre 92, savunmada ise ev sahibi ekibe karşılık veremedi. Darüşşafaka Tekfen, son bölümde temposu düşse de soyunma odasına 42-34 üstün girdi.

İkinci yarıya da pota altından basketler bularak giren Darüşşafaka Tekfen, 25. dakikayı 50-40 önde geçti. Bir ara farkı 14 sayıya (57-43) kadar çıkaran yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 59-47 üstün gitti.

Final periyoduna iyi bir başlangıç yapan Nanterre 92, Moore'un üç sayılık basketleriyle 33. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 59-54. Skor üretmekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen savunmada da ritmini kaybederken konuk ekip, 36. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 63-61. Hamilton ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla toparlanan yeşil-siyahlılar, 38. dakikada skoru 68-61'e getirdi. Son bölümde taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, üstünlüğünü korudu ve maçı 72-65 kazandı.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki üçüncü maçında 16 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi Joventut Badalona ile karşılaşacak.

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