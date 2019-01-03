Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

İSTANBUL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

Honoured and privileged to have this special piece of the Kiswah that covers the Kaaba in Mecca at my home in London. 🕋 Incredibly blessed to have received this priceless gift. ☪

Alhamdulillah 🤲🏼 || ٱلْـحَـمْـدُ للهِ 🤲🏼 pic.twitter.com/DUjiaofTFs — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 3 Ocak 2019

Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yunus Kaymaz