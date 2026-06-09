Bayrampaşa'da, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi seferlerde aksamaya neden oldu.

Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferlerini aksattı Bayrampaşa'da, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi seferlerde aksamaya neden oldu.

Kartaltepe Mahallesi'nde, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan Bosna Çukurçeşme Durağı yakınındaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi.

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Trafodaki patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi, tramvay hattındaki seferlerde de aksamaya neden oldu. Tramvaylardan tahliye edilen yolcular, bir süre raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın söndürüldü.

Bu arada, mahalle sakinlerinin çevreye gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine İGDAŞ ekipleri trafonun yanındaki alanda çalışma başlattı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit de yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle trafiğe kapatılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Fotoğraf : Engin Zafer/AA

Tramvay hattında yolcuların araçlardan inerek raylarda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların raylarda yürümesi, ardından cadde üzerinde oluşturduğu yoğunluk görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Galip Mayır, patlamanın çok şiddetli gerçekleştiğini ve herkesin deprem olduğunu sandığını söyledi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin, Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

