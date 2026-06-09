Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferlerini aksattı

Bu arada, mahalle sakinlerinin çevreye gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine İGDAŞ ekipleri trafonun yanındaki alanda çalışma başlattı.
Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit de yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle trafiğe kapatılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Tramvay hattında yolcuların araçlardan inerek raylarda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların raylarda yürümesi, ardından cadde üzerinde oluşturduğu yoğunluk görülüyor.
Mahalle sakinlerinden Galip Mayır, patlamanın çok şiddetli gerçekleştiğini ve herkesin deprem olduğunu sandığını söyledi.
Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin, Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.