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İran basını: Sirik kenti ile Cask ve Keşm Adası’nda patlama sesleri duyuldu
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Dakika dakika gelişmeler • ABD-İran savaşı
İran'ın Sirik kenti ile Cask ve Keşm Adası’nda patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
10 Haziran 2026
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