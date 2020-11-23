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Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'de

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İngiltere'ye geldi.

Bilal Acar   | 23.11.2020
Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'de

Manchester

İstanbul'dan özel uçakla Manchester Havalimanı'na ulaşan Medipol Başakşehir kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 22.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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