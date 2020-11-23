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Spor, Futbol

Sivasspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Serhat Zafer   | 23.11.2020
Sivasspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sivas

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi. 

Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır." denildi.




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