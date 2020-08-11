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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımını uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenen İngiltere temsilcisi Manchester United, yarı finale çıktı.

Yunus Kaymaz   | 11.08.2020
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Kopenhag ile Manchester United, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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