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NBA'de Suns 6'da 6 yaptı

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 114-106 yenildikleri Toronto Raptors'a karşı 9 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Hüseyin Burak Demirer   | 11.08.2020
NBA'de Suns 6'da 6 yaptı Fotoğraf: AA Arşiv

Ankara

Oklahoma City Thunder'ı 128-101 yenen Phoenix Suns, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) verilen aranın ardından çıktığı 6. maçı da kazandı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için mücadele eden Suns, Devin Booker'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti.

Thunder'da Darius Bazley'nin 22 sayı, 10 ribaunt ve Chris Paul'ün 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ersan'ın 9 sayılık katkısı yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın 114-106 kaybettiği Toronto Raptors maçında 9 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Raptors'ta Chris Boucher 25, Matt Thomas 22, Norman Powell ise 21 sayı kaydetti.

Lakers, Nuggets maçını son saniyede kazandı

Batı Konferansı liderlğini garantileyen Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı Kyle Kuzma'nın bitime 0.4 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 124-121 yendi.

Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 12 asist, Anthony Davis 27 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, maçın kahramanı Kuzma ise 25 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 128-101

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-122

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 106-114

Miami Heat-Indiana Pacers: 114-92

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 124-121

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