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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Abdulkadir Karakaya   | 11.08.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.

Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe:

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

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