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Manchester United Mata'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 2. sırada bitiren Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini yeniledi.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.07.2021
Manchester United Mata'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2014'ün ocak ayında beri Manchester United forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021-22 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Mata, İspanya Milli Takımı formasını ise 41 kez giydi.

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