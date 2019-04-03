Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.63
BIST 100
94,441.10
Altın
1,289.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet

İngiltere liginde zirve mücadelesi veren Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.04.2019
Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 33. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City'yi ağırladı.

De Bruyne'ün 6 ve Sane'nin 44. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan City, üst üste 8. galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Tottenham ve Chelsea de haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni stadındaki ilk maçına çıkan Tottenham, Crystal Palace'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Chelsea ise evinde oynadığı Brighton maçını 3-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini, Giroud, Hazard ve Loftus-Cheek kaydetti.

Ligde 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yükseldi. Tottenham puanını 64'e, Chelsea ise 63'e çıkardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

Manchester City başkentten galibiyetle ayrıldı

Manchester City başkentten galibiyetle ayrıldı

Manchester United sahasında kazandı

Liverpool 3 puanı son dakikada aldı

Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'de başaran olmazken, Avrupa'da 12 isim vazgeçilmez oldu

Süper Lig'de başaran olmazken, Avrupa'da 12 isim vazgeçilmez oldu