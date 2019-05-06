Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.09
BIST 100
92,982.27
Altın
1,281.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı yapıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City Leicester City engelini aştı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Leicester City'yi 1-0 yenerek son hafta öncesi liderliğini korudu.

Mutlu Demirtaştan   | 06.05.2019
Manchester City Leicester City engelini aştı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Leicester City'yi 1-0 yenerek son hafta öncesi liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 37. haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.

Manchester City, 70. dakikada takım kaptanı Vincent Kompany'nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 galip geldi.

Bu sonuçla 95 puana yükselen Manchester City, son haftaya girilirken en yakın rakibi Liverpool'un bir puan önünde liderliğini korudu.

Ligin son haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Liverpool ise Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek. Manchester City, son hafta maçını kazanması ya da Liverpool'un puan kaybetmesi halinde üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak. Liverpool ise 1990'dan sonraki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için maçını kazanarak Manchester City'nin puan kaybetmesini bekleyecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti