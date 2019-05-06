Atiker Konyaspor deplasmanda kazandı

Antalya
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
İlk yarı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Villafanez'in pasında rakip ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
10. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in ara pasında topla buluşan Cisse'nin öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstünden aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğin yanından auta gitti.
15. dakikada orta sahada topu kazanan Jonsson, Fofana'ya pasını çıkardı. Bu futbolcu pasını savunmanın arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner'e verdi. Ömer Ali'nin kaleciyi geçtikten sonra dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR sisteminin uyarısıyla golden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Alper Ulusoy, golü iptal etti.
29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Villafanez'in içeriye gönderdiği topu Djalma Campos topuk pasıyla arka direğe bıraktı. Arka direkte bomboş kalan Cisse, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Attığı golün ardından yedek kulübesine gelen Papiss Cisse, eline aldığı 90 numaralı Josef Sural formasını öperek kameralara ve taraftarlara gösterdi.
39. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Jevtovic'in ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
41. dakikada Atiker Konyaspor üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Fofana, topu ceza sahasının soluna koşu yapan Ömer Ali'ye gönderdi. Bu oyuncu ise pasını sol çaprazdaki Jonsson'a çıkardı. Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ceyhun Gülselam topu yerden penaltı noktasına çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin altıpasın önünden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.
72. dakikada Atiker Konyaspor maçta bir kez daha öne geçti. Yatabare'nin ara pasında ceza sahasına giren Ömer Ali, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.
76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına ortaladı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale etti.
90+1. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Yatabare, meşin yuvarlağı Ömer Ali'ye çıkardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Hurtado'nun ceza sahasında yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-4.
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.