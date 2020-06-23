Manchester City, Burnley'i 5 golle geçti
Premier Lig'de Manchester City, Burnley'i 5-0 yendi.
Manchester
İngiltere Premier Ligi 30. hafta karşılaşmasında Manchester City, Burnley'i 5-0 yendi.
Ligde ikinci sırada bulunan Manchester City, Etihad Satdı'nda Burnley'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Phil Foden'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Manchester City, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'in 43. ve 45+3. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısında da oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, David Silva'nın 51. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, Phil Foden'in 63. dakikada attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Manchester City bu sonuçla puanını 63'e yükseltirken, Burnley 39 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.