Euro
7.72
Dolar
6.85
BIST 100
115,576.90
Altın
1,749.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'a taraftarlardan destek

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor'u kente dönüşünde taraftarlar karşıladı.

Selçuk Kılıç   | 23.06.2020
Trabzonspor'a taraftarlardan destek

Trabzon

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi.

Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı.

Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

Ağaoğlu, alkol kontrolünden geçti

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra alkol kontrolünden geçti.

Kontrolde alkole rastlanmayan Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben anamdan doğduğum beri ağzıma alkol sürmüş, alkol kullanan bir insan değilim ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. Eksik olmasınlar, iftiranın da sonu yok." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, ardından bir taraftarın kendisine verdiği bordo-mavili atkıyı takarak, hava limanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala'da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bine yaklaştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Trabzonspor'a taraftarlardan destek

Trabzonspor'a taraftarlardan destek

Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonunda yöneticiler ve kulüp çalışanları arasında arbede çıktı

Kupa finalistleri Süper Lig'de puanları paylaştı

Kupa finalistleri Alanya'da Süper Lig mücadelesinde

Kupa finalistleri Alanya'da Süper Lig mücadelesinde
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda