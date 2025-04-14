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Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu

Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.

Emre Aşıkçı  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.

39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Swansea City, İngiltere 2. futbol ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.

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