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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda final serisi heyecanı başlıyor

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin ilk maçında yarın Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.

Süha Gür  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Kadın basketbolunda final serisi heyecanı başlıyor

İstanbul

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yarın başlayacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı eşleşmede, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak.

Serinin ilk maçı, yarın saat 19.00'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmada Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Yarkın Keskin hakem üçlüsü düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.

ÇİMSA ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı, yarı finalde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'i geçerek finale yükselmişti.

Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Cuma günü aynı saat ve salonda oynanacak. Üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

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