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Londra derbisinde kazanan Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 14.03.2021
Londra derbisinde kazanan Arsenal

İstanbul

Emirates Stadı'nda yapılan maçın 33. dakikasında Erik Lamela, attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, Alexandre Lacazette 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.


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