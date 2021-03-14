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Spor

Turkish Open 2021'in beşinci gününde genç milli tekvandoculardan 5'i altın 24 madalya

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) beşinci gününde gençler kategorisinde milli sporcular, 5'i altın 24 madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 14.03.2021
Turkish Open 2021'in beşinci gününde genç milli tekvandoculardan 5'i altın 24 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in beşinci gününde gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, beşinci günü 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 48 kiloda Furkan Aydın, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, +78 kiloda Ali Osman Üstün, kızlar 46 kiloda Selen Gündüz ile 49 kiloda Aleyna Şenyurt, altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada yarın gençler kategorisinde son gün müsabakaları yapılacak.​​​​​​​

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