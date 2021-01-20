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Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi. Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

Abdulkadir Karakaya   | 20.01.2021
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.


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